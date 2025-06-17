В Минобороны РФ рассказали о положении ВС РФ в Днепропетровской области

Российские военные продвигаются в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, в Днепропетровской области действуют подразделения группировки «Восток». Военным ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Степовое и Малиевка.

Также российские военные ведут бои в Запорожской области и в ДНР. Потери ВСУ на всех трех направлениях превысили 210 человек.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов и материальных средств, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.

ВС России задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

До этого в Минобороны РФ также сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 147 беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.