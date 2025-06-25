В МО РФ назвали количество уничтоженных на минувшую ночь дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 18 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации российского оборонного ведомства, беспилотники самолетного типа были перехвачены в период с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня.

Семь аппаратов были перехвачены над Ростовской областью, четыре — над Крымом, по два беспилотника — над Краснодарским краем, Курской областью и над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник был перехвачен над Брянской областью.

До этого мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что обломки сбитого беспилотника повредили школу и два жилых дома.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские военные отражают воздушную атаку, сбив вражеские дроны в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. При этом, как отметил он, не обошлось без последствий на земле.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.