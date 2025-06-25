Обломки сбитого дрона повредили школу и дома в Таганроге

В Таганроге обломки сбитого беспилотника повредили школу и два жилых дома. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

«В результате падения также повреждены стеклопакеты в школе №28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1. Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон», — написала она.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские военные отражают воздушную атаку, сбив вражеские дроны в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. При этом, как отметил он, не обошлось без последствий на земле. По словам Слюсаря, в Таганроге в результате падения беспилотника загорелась кровля спорткомплекса «Авангард», площадь пожара составляет 30 квадратных метров, разрушена стена. В порту Азова обломки дрона посекли кровлю зернового склада, поблизости загорелся камыш.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. По его словам, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.