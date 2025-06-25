На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обломки сбитого дрона повредили школу и дома в Таганроге

Мэр Камбулова: в Таганроге обломки сбитого дрона повредили школу и два дома
close
Shutterstock

В Таганроге обломки сбитого беспилотника повредили школу и два жилых дома. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

«В результате падения также повреждены стеклопакеты в школе №28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1. Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон», — написала она.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские военные отражают воздушную атаку, сбив вражеские дроны в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. При этом, как отметил он, не обошлось без последствий на земле. По словам Слюсаря, в Таганроге в результате падения беспилотника загорелась кровля спорткомплекса «Авангард», площадь пожара составляет 30 квадратных метров, разрушена стена. В порту Азова обломки дрона посекли кровлю зернового склада, поблизости загорелся камыш.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. По его словам, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами