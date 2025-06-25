DeepState: российские войска взяли под контроль Андреевку и Константинополь

Российская армия продвинулась на трех участках в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский ресурс DeepState.

Сообщается, что вооруженные силы РФ взяли под контроль Андреевку и Константинополь, а также продвинулись на север от Новоселки в сторону Днепропетровской области.

До этого Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике.

Отмечалось, что в результате действий российских подразделений Вооруженные силы Украины потеряли более 190 военных, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в районах Камышевахи, Воскресенки, Шевченко в ДНР, а также Успеновки и Сладкого в Запорожской области.

21 июня DeepState зафиксировал в Донецкой народной республике (ДНР) продвижение российских войск. Сообщалось, что было частично взято под контроль село Верхнекаменское.

Ранее минобороны РФ сообщило об ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.