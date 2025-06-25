На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о продвижении ВС России в ДНР

DeepState: российские войска взяли под контроль Андреевку и Константинополь
close
Deep State

Российская армия продвинулась на трех участках в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский ресурс DeepState.

Сообщается, что вооруженные силы РФ взяли под контроль Андреевку и Константинополь, а также продвинулись на север от Новоселки в сторону Днепропетровской области.

До этого Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике.

Отмечалось, что в результате действий российских подразделений Вооруженные силы Украины потеряли более 190 военных, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в районах Камышевахи, Воскресенки, Шевченко в ДНР, а также Успеновки и Сладкого в Запорожской области.

21 июня DeepState зафиксировал в Донецкой народной республике (ДНР) продвижение российских войск. Сообщалось, что было частично взято под контроль село Верхнекаменское.

Ранее минобороны РФ сообщило об ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами