Минобороны сообщило об ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины

Минобороны: ВС ударили по предприятиям ВПК и цехам производства БПЛА на Украине

Российские войска нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), цехам производства беспилотников и нефтебазам на Украине. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137-ми районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления.

Утром 25 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на участке Радьковка — Голубовка российские войска продавили оборону ВСУ и продвинулись по направлению к Купянску.

По его словам, им осталось до пригорода менее 1 км. За минувшие сутки ВС РФ, по информации эксперта, улучшили положение в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Радьковки, Голубовки и Петропавловки Харьковской области.

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