Стало известно о продвижении ВС России в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировано продвижение российских войск, частично взято под контроль село Верхнекаменское. Об этом сообщил украинский ресурс DeepState.

По данным украинского источника, российские войска продвинулись в районе Торецка, Григоровки, Ивано-Дарьевки. Они движутся к Северску.

Информации о потерях в рядах украинской армии портал не приводит.

В DeepState также сообщали о продвижении ВС РФ в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. Активность российской стороны наблюдается в районе Великой Новоселки, а также по линии Запорожье — Богатырь. Российская армия также продолжает свое продвижение в сторону Яблоневки.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что после установления контроля над населенным пунктом Долгенькое 18 июня российские подразделения продолжили наступление на юго-запад. По его словам, до села Кутьковка в Харьковской области им осталось менее двух километров.

Ранее на Украине заявили о продвижении ВС РФ в Сумской области.