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В ДНР взвод ВСУ сбежал после атак российских военных

ТАСС: взвод ВСУ дезертировал с позиций после ударов ФАБ по селу Толстое
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

После авиаударов российскими корректируемыми бомбами по селу Толстое на границе ДНР и Днепропетровской области взвод украинских военных покинул позиции в районе села Поддубное. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, удары вызвали у бойцов ВСУ панику, в результате чего целое подразделение оставило свои позиции и дезертировало.

Накануне источники в российских силовых структурах сообщили, что иностранные наемники, недавно переброшенные в район села Январское на границе между Днепропетровской областью и Донецкой народной республикой, начали покидать свои позиции.

На днях другие источники в российских силовых структурах сообщили агентству, что украинское командование в спешке перебросило на Сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы сдержать наступление российских войск. По их данным, это подразделение было создано в прошлом году и на данный момент укомплектовано лишь на 30% по вооружению и на 70% по личному составу.

Ранее российский военный рассказал об отказе ВСУ использовать профессиональных снайперов.

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