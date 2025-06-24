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Стало известно о бегстве наемников ВСУ на границе с ДНР из-за российских обстрелов

ТАСС: удары РФ вынудили наемников покинуть позиции в районе Январского
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Иностранные наемники, недавно переброшенные в район села Январское на границе между Днепропетровской областью и Донецкой народной республикой, начали покидать свои позиции. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По словам собеседников агентства, под натиском российских ударов некоторые из наемников поддавались панике. В перехваченных радиоэфирах фиксировали жалобы, крики и даже слезы — наемники сообщают о тяжелой обстановке на передовой.

Источник также добавил, что по предварительной информации на этом участке уже есть потери среди иностранных бойцов.

Накануне стало известно, что Украина перебросила в Январское несколько групп иностранных наемников. Вместе с ними на позиции прибыли женщины, предположительно выполняющие функции переводчиков.

23 июня военнослужащий с позывным «Валек» рассказал ТАСС, что двое бойцов 36-й мотострелковой бригады «Восток» в донецком селе Запорожье в ближнем бою ликвидировали группу из четырех иностранных наемников. По его словам, между ними произошла перестрелка, в ходе которой противники были уничтожены.

Ранее наемник из Франции рассказал, сколько им платят в рядах ВСУ.

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