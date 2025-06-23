Украинское командование в спешке перебросило на Сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы сдержать наступление российских войск. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, это подразделение было создано в прошлом году и на данный момент укомплектовано лишь на 30% по вооружению и на 70% по личному составу.

Также сообщается, что российские войска уже установили контроль над 14 населенными пунктами в Сумской области.

В пятницу, 20 июня, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сказал, что у России нет задачи забрать Сумы, но это не исключено. По словам политика, сейчас ВС РФ создают в Сумской области зону безопасности, глубина которой составляет от восьми до 12 км.

Этот регион Украины граничит с Курской областью. После того как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с республикой.

Ранее в ВСУ создали особую группу для обороны и укрепления фортификаций Сум.