На Запорожском направлении украинские силы перестали использовать профессиональных снайперов. Об этом сообщил РИА Новости российский снайпер с позывным «Гусар», служащий в 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр».

По его словам, в 2023 году на этом участке фронта фиксировалась активность хорошо подготовленных снайперов, в том числе иностранных, что нередко приводило к прямым противостояниям. Тогда с обеих сторон велась своего рода «дуэль».

«Гусар» отметил, что сейчас профессионалов среди украинских снайперов заметно меньше. Он пояснил, что по определенным признакам можно судить об уровне подготовки стрелка. За последние полгода, по его наблюдениям, такие специалисты на этом участке фронта больше не появляются.

На днях источники в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что украинское командование в спешке перебросило на Сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы сдержать наступление российских войск. По их данным, это подразделение было создано в прошлом году и на данный момент укомплектовано лишь на 30% по вооружению и на 70% по личному составу.

Ранее в ДНР создали два подразделения из бывших бойцов ВСУ.