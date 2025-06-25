Спецпосланник Трампа заявил о полном уничтожении иранского ядерного объекта

Американская авиация сбросила на ядерный объект в иранском Фордо 12 противобункерных бомб, поэтому в Вашингтоне нет никаких сомнений в уничтожении объекта. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По его словам, нет сомнений в том, что 12 сброшенных на Фордо противобункерных бомб пробили укрытие. Уиткофф подчеркнул, что все находившееся в пределах досягаемости этих боеприпасов было уничтожено.

25 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения о безуспешности ударов США по иранским ядерным объектам являются ложью. За день до этого телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщил, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Нетаньяху заявил о «демонтаже» ядерной программы Ирана.