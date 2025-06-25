Белый дом прокомментировал данные о безуспешности ударов по ядерным объектам Ирана

Заявления о том, что удары США по Ирану были безуспешными и не уничтожили ядерную программу республики, являются ложью. Об этом в социальной сети X написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Эта предполагаемая «оценка» совершенно неверна и была классифицирована как «совершенно секретно», но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе», — написала она.

До этого телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в России заявили об «особой тревоге» после ударов США по Ирану.