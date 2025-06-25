В Тернопольском ТЦК объяснили мобилизацию священников УПЦ

Мобилизация священников Украинской православной церкви (УПЦ) происходит из-за отсутствия у них права на отсрочку. Об этом, со ссылкой на территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Тернопольской области, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

По словам сотрудников ТЦК, во время проверки документов у священников было установлено, что они не пользовались правом на отсрочку, не имели брони, а поэтому подлежат мобилизации на общих основаниях.

В ТЦК подчеркнули, что в законодательстве Украины отсутствуют абсолютные исключения по категориям лиц, не подлежащих мобилизации во время военного положения. Избежать мобилизации можно только при наличии законных оснований на отсрочку или увольнение.

23 июня сообщалось, что сотрудники ТЦК задержали священника канонической УПЦ в Тернопольской области протоиерея Георгия Приймака. За день до этого в том же регионе насильно мобилизовали протоиерея Иоанна Коваля, клирика УПЦ.

Ранее настоятеля монастыря УПЦ насильно отправили в воинскую часть.