Украинские беспилотники ведут массированную атаку на Херсонскую область

На Херсонскую область идет массированная атака украинских ударных беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Российские силы и средства противовоздушной обороны уже сбили несколько дронов. Сальдо подчеркнул, что боевая работа военных продолжается.

24 июня губернатор Херсонской области сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Новая Маячка. Он отметил, что основной цель обстрелов являются мирные люди и гражданская инфраструктура.

В тот же день в результате обстрелов Херсонской области со стороны украинских войск пострадали три человека, в том числе ребенок. Кроме того, в Голопристанском округе после атак начались лесные пожары. Все три очага возгорания на общей площади 2,4 гектара удалось потушить.

Ранее Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе.