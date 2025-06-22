Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе

Сальдо: попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются. Об этом РИА Новости сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что большей частью украинские военнослужащие пытаются высаживать свои десанты на Тендровской косе и на Кинбурнской косе.

«Группировка войск «Днепр», которая полностью держит под контролем всю эту огромную прибрежную территорию, такие попытки пресекает, они даже не бывают неожиданными», — сказал он.

По словам Сальдо, возможности технического наблюдения за действиями ВСУ у российских войск на высоком уровне и совершенствуются постоянно.

«Наши воины видят, когда противник пытается начать это делать, и сразу же уничтожают», — заключил он.

Накануне Сальдо сообщил, что в Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений ВСУ.

До этого Сальдо заявил, что ВСУ разместили пункт управления беспилотниками в здании администрации Херсона.

Ранее Зеленский уволил главу Херсонской городской военной администрации Мрочко.