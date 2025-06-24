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Сальдо сообщил о пострадавших во время обстрелов ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ребенок и двое взрослых ранены при обстрелах ВСУ в Херсонской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Алешках получил ранение 83-летний мужчина, его доставили в местную больницу. В селе Днепряны пострадал мальчик 2019 года рождения — ребенка госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу. Еще один пострадавший — житель Нижнесерогозского округа 1995 года рождения — также находится в больнице.

Сальдо также сообщил, что в Новой Маячке в результате удара беспилотников по территории рынка были повреждены два грузовика. Люди при этом не пострадали.

Кроме того, в Голопристанском округе после атак начались лесные пожары. Все три очага возгорания на общей площади 2,4 гектара удалось потушить.

Накануне в Херсонской области в поселке Нижние Серогозы мужчина получил осколочные ранения грудной клетки в результате атаки Вооруженных сил Украины. По данным ТАСС, пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу с осколочными ранениями грудной клетки. О других пострадавших не сообщалось.

Ранее ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области.

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