Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего в регионе произошло частичное отключение электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, после атаки несколько объектов получили повреждения.
Чиновник также заявил, что бригады энергетиков уже прибыли на место и оперативно приступили к восстановительным работам.
«Специалисты работают в усиленном режиме», — добавил он.
8 июня более пяти тысяч абонентов Херсонской области остались без электроснабжения в результате ударов со стороны ВСУ. Были повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике и в Нижних Серогозах.
4 июня после попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался Мелитополь. Электричество также пропало в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Позже подачу электроэнергии удалось возобновить.
Ранее эксперт объяснил удары по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.