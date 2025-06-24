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Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ

Балицкий: в Запорожской области после удара ВСУ частично отключен свет
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Unsplash

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего в регионе произошло частичное отключение электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, после атаки несколько объектов получили повреждения.

Чиновник также заявил, что бригады энергетиков уже прибыли на место и оперативно приступили к восстановительным работам.

«Специалисты работают в усиленном режиме», — добавил он.

8 июня более пяти тысяч абонентов Херсонской области остались без электроснабжения в результате ударов со стороны ВСУ. Были повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике и в Нижних Серогозах.

4 июня после попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался Мелитополь. Электричество также пропало в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Позже подачу электроэнергии удалось возобновить.

Ранее эксперт объяснил удары по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.

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