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Эксперт: в ближайшие 10 лет «Орешник» будет неуловим для любых систем ПРО

Военэксперт Кнутов: «Орешник» способен преодолеть любые системы ПРО
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Гиперзвуковые ракеты «Орешник» в течение длительного периода времени будут неуловимыми для любых систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом в интервью aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Система «Орешник» недоступна ни для одной системы противоракетной обороны. И в ближайшие лет десять, а может и больше, ни одна ПРО с «Орешником» не справится», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что на сегодняшний день в мире нет аналогов и российским гиперзвуковым ракетам, таким как «Кинжал» и «Циркон».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране разворачивается серийное производство ракетных комплексов средней дальности «Орешник».

В ходе встречи с лучшими выпускниками военных вузов глава государства отметил, что сейчас в России, как и прежде, одним из приоритетных направлений является техническая модернизация армии и флота, прежде всего, в рамках новой государственной программы вооружений.

Ранее стало известно, когда «Орешник» будет размещен в Белоруссии.

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