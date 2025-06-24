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Слова Путина о «ноге русского солдата» дошли до передовой

Коц: участники СВО живо отреагировали на слова Путина о ноге русского солдата
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Александр Щербак/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), «живо» отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о «ноге русского солдата». Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Журналист уточнил, что это заявление глава государства сделал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — привел Коц слова участника СВО из Тувы.

До этого Александр Коц посоветовал главе минобороны Украины Рустему Умерову «ходить оглядываясь» после беседы с помощником президента РФ Владимиром Мединским перед переговорами в Стамбуле.

Военкор напомнил Умерову о случае с украинским разведчиком Денисом Киреевым, который три года назад также пообщался с Мединским и обсудил с ним «из вежливости» Крым. Через пять дней после этого на Киреева напали в Киеве. Коц уверен, что его устранили агенты Службы безопасности Украины (СБУ), и предостерег Умерова от похожей участи.

Ранее военкор рассказал о работе агентов Киева в российском тылу.

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