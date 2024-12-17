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Военкор рассказал о работе агентов Киева в российском тылу

Военкор Коц: украинская агентура ведет слежку за людьми в российском тылу

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РИА «Новости»

Нанятые Украиной агенты ведут подрывную деятельность глубоко в российском тылу, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, комментируя теракт против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

«Совершенно очевидно, что у нас в тылу действует агентура противника, которая ведет слежку за разными людьми через набранных по объявлению одноразовых «пинкертонов», — считает журналист.

Он сообщил, что и сам попадал под такое наблюдение: некий «детектив» следил за домом военкора, полагая, что расследует случай супружеской измены.

Коц добавил, что в настоящее время линия фронта в конфликте с Украиной проходит в том числе и в глубоком тылу России, и призвал «превратить в минное поле» украинский тыл, чтобы «ходили и оглядывались».

Теракт, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее российский генерал допустил удар «Орешником» в ответ на убийство Кириллова.

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