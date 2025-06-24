Военкор Котенок: по Днепропетровску нанесены четыре удара из «Искандеров»

По Днепропетровску были нанесены четыре удара из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровске — мощные взрывы. <...> Сообщают о последовательном прилете четырех «Искандеров», — написал военкор.

Котенок добавил, что информации о характере пораженных целей не поступало.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что в Днепропетровской области зафиксировали ракетные удары. По его данным, целями стали объекты и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

21 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России прорвались в населенном пункте Шевченко в ходе боев в Днепропетровской области. По его информации, российские войска заняли большую часть поселка и продолжали прорывать оборону ВСУ.

Ранее эксперт назвал поселения у Днепропетровской области, которые освободят в ближайшее время.