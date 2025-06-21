«РВ»: ВС РФ прорвались в населенном пункте Шевченко в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России прорвались в населенном пункте Шевченко в ходе боев в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

В данный момент российские войска заняли большую часть поселка и прорывают оборону противника.

«Русские продвинулись в Шевченко со стороны Бурлацкого и проводят штурм юго-западной, южной и восточной частей поселка», — говорится в сообщении.

19 июня сообщалось, что после установления контроля над населенным пунктом Долгенькое 18 июня российские подразделения продолжили наступление на юго-запад. Теперь до села Кутьковка в Харьковской области им осталось менее двух километров.

По информации Минобороны, село Долгенькое перешло под контроль ВС России в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад». Российская армия продолжает продвижение по всей линии фронта.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.