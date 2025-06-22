Аналитик Марочко: ВС России могут скоро освободить Ялту и Мирное в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России после взятия села Запорожье в Донецкой народной республике в ближайшее время могут взять под контроль населенные пункты Ялту и Мирное, расположенные на границе с Днепропетровской областью Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Думаю, следующим нашим населенным пунктом как раз будет населенный пункт Ялта, который находится на стыке Днепропетровской области и Донецкой народной республики <…> Населенный пункт Мирное, который находится северо-западнее Комара, — тоже ближайшая перспектива для освобождения», — подчеркнул он.

Российские войска уже взяли под свой контроль участок административной границы ДНР от Новоукраинки и юго-западнее Дачного, добавил Марочко.

Накануне Минобороны России заявило, что российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщалось о поражении живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

Морпехи 37-й бригады Вооруженных сил Украины отступили из-под села Запорожье в ДНР из-за значительных потерь, отметили в Минобороны РФ. Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики развернули российские флаги, добавили в ведомстве.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.