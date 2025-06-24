Названа причина удара по Днепропетровской области

Целями ударов по Днепропетровской области стали объекты и места расположения ВСУ

Целями ударов по Днепропетровску стали объекты и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Ракетные удары зафиксированы в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска увеличивают территорию контроля на границе между ДНР и Днепропетровской областью.

24 июня в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в течение суток поразили объект портовой инфраструктуры Украины, сбили 168 беспилотников, а также две управляемые авиабомбы JDAM и одну управляемую ракету «Нептун».

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Дылеевка в Донецкой народной республике. Поселок взяли подразделения «Южной» группировки войск. Было нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Щербиновки, Серебрянки, Предтечино.

Ранее подполье сообщило об ударах по базам ВСУ в Киевской и Черниговской областях.