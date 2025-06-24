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Российские разведчики атаковали позицию ВСУ под мостом на Волчанском направлении

РИА Новости: разведчики РФ поразили позицию ВСУ под мостом в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские разведчики 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса нанесли удар по позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Комар».

«Боевики копались под мостом — наши ударили «птичкой» (дроном — прим. ред.)», — заявил он.

На опубликованных кадрах можно заметить, как украинские военные пытаются обустроить укрытие под железнодорожным мостом. В ходе наступления разведчики ВС РФ направили FPV-дрон прямо в эту группу.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области. Примерное число потерь украинской стороны неизвестно.

24 июня была атакована тренировочная база ВСУ в Одесской области. Лебедев уточнил, что на ней располагались иностранные офицеры. Они обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде.

Ранее Минобороны впервые сообщило об ударе ВС РФ по особой бригаде полиции Украины.

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