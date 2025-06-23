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Минобороны впервые сообщило об ударе ВС РФ по особой бригаде полиции Украины

МО России впервые заявило о поражении позиций бригады полиции Украины «Хижак»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие из подразделений группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину украинской обороны и нанесли поражение формированиям сводной бригады полиции «Хижак» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

До этого ведомство не рассказывало о боях с данным украинским подразделением.

Кроме того, ВС РФ атаковали формирования пяти механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.

23 июня Минобороны РФ сообщило о групповом ударе с помощью высокоточного оружия и беспилотников по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области. Кроме того, были поражены военный аэродром и арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за пожаров.

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