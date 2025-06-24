ВС России ударили по местам производства беспилотников в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Удары по производствам, связанным с ракетами для РСЗО и БПЛА», — сообщил Лебедев.
Он также сообщил, что в Харьковской области был нанесен удар по пункту временной дислокации украинских войск. Примерное число потерь противника Лебедев не назвал.
В этот же день была атакована тренировочная база ВСУ в Одесской области. Лебедев уточнил, что на ней располагались иностранные офицеры. Они обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде.
Накануне Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по учебному центру операторов дронов ВСУ в Кременчуге Полтавской области. Координатор подполья отметил, что также был поражен склад горюче-смазочных материалов возле железнодорожной станции Крюков-на-Днепре.
Ранее в подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области.