Подпольщик Лебедев: по тренировочной базе ВСУ в Одесской области нанесены удары

По тренировочной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенной в Одесской области», нанесены удары. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Одесская область... Южное, добивали склад с ГСМ и тренировочную базу, где иностранные офицеры обучали диверсантов владением безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде», — сказал подпольщик.

Накануне Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по учебному центру операторов дронов ВСУ в Кременчуге Полтавской области. Координатор подполья отметил, что также был поражен склад горюче-смазочных материалов возле железнодорожной станции Крюков-на-Днепре.

20 июня подпольщик заявил, что в Одесской области, предположительно, поразили центр подготовки диверсантов украинской армии с инструкторами из Великобритании. По его словам, на месте военнослужащих учили минировать опоры мостов, места управления беспилотными катерами и другие объекты.

Ранее ВС РФ уничтожили склад мин и мост ВСУ в Запорожской области.