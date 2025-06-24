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Женщина из Армении впервые поступила в военную академию в США

Женщина из Армении впервые поступила в военную академию в американском Вест-Пойнте
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Shutterstock

Женщина-кадет из Армении впервые поступила в американскую военную академию в американском Вест-Пойнте. Об этом сообщило посольство США в Ереване.

«Поздравляем Яну Симонян с поступлением в военную академию в Вест-Пойнте. Яна — первая армянская женщина-кадет, обучающаяся в Вест-Пойнте», — говорится в сообщении.

Симонян должна завершить обучение в 2029 году. В посольстве заявили, что поступление девушки в академию свидетельствует о крепнущем партнерстве между США и Арменией.

Недавно американское посольство в Ереване на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предостерегло гражданок Армении от попыток попасть в США по гостевой визе, чтобы родить.

В январе жительница Калифорнии Фиби Донг была приговорена к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за помощь китайским женщинам во въезде в Соединенные Штаты для рождения детей, которые автоматически становились американскими гражданами.

Ранее Армения объяснила необходимость стратегического партнерства с США.

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