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В посольстве США предостерегли армянок от «родового туризма»

Гражданок Армении предостерегли от въезда в США по гостевой визе для родов
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Shutterstock

Американское посольство в Ереване на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предостерегло гражданок Армении от попыток попасть в США по гостевой визе, чтобы родить.

В диппредставительстве напомнили женщинам о том, что «родовой туризм» запрещен.

«Использование [такой] визы для поездки с основной целью родить ребенка в Соединенных Штатах, чтобы он получил гражданство США, не допускается», — говорится в заявлении ведомства.

Там предупредили, что сотрудники американского консульства отклонят заявление, если заподозрят у желающих получить визу такие намерения.

В январе жительница Калифорнии Фиби Донг была приговорена к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за помощь китайским женщинам во въезде в Соединенные Штаты для рождения детей, которые автоматически становились американскими гражданами. Подсудимая и ее муж были признаны виновными в сговоре и отмывании денег через свою компанию USA Happy Baby.

Во время слушания о вынесении приговора в федеральном суде Лос-Анджелеса Донг прослезилась, вспоминая, как росла в КНР без братьев и сестер из-за строгой политики «один ребенок». Она заявила суду, что китайское правительство вынудило ее мать сделать аборт.

Ранее беременная пассажирка начала рожать у стойки с охраной в аэропорту.

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