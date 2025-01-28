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Американку осудили за помощь китаянкам, которые ездили рожать в США

Американку осудили за помощь в «родильном туризме» для китаянок
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Liderina/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Калифорнии была приговорена к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за помощь китайским женщинам во въезде в Соединенные Штаты для рождения детей, которые автоматически становились гражданами США. Об этом сообщает The Guardian.

Окружной судья США Гэри Клаузнер признал Фиби Донг виновной. Подсудимая и ее муж были признаны виновными в сговоре и отмывании денег через свою компанию USA Happy Baby в сентябре.

Во время слушания о вынесении приговора в федеральном суде Лос-Анджелеса Донг прослезилась, вспоминая, как росла в Китае без братьев и сестер из-за строгой политики «один ребенок». Она заявила суду, что китайское правительство вынудило ее мать сделать аборт.

Федеральные прокуроры утверждали, что Донг и ее муж Майкл Лю способствовали въезду в США более 100 беременных китаянок. Власти заявили, что пара инструктировала женщин о том, как вводить в заблуждение таможенников, прилетая в менее контролируемые аэропорты и скрывая свою беременность под свободной одеждой.

«За десятки тысяч долларов обвиняемые помогали своим многочисленным клиентам обманывать власти США и приобретать гражданство США для своих детей», — говорится в материалах обвинения.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Однако позже федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал указ президента.

Ранее в США беременная пассажирка начала рожать у стойки с охраной в аэропорту.

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