Численность украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) постоянно снижается — их боевиков российские солдаты принципиально не берут в плен. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Бригада «Азов» пополняется постоянно, но наши ребята ее размотали с самого начала. Они понимают, что их ничего хорошего в плену не ждет, и сражаются серьезно. И «азовцев» не всегда в плен берут, потому что они зверствовали на территориях Курска. Поэтому сражаются с яростью обреченных, других у них вариантов нет. Их численность меняется с каждой минутой в сторону уменьшения», — рассказал Колесник.

Уточняется, что сейчас боевые столкновения с бригадой «Азов» продолжаются в районе населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка в Донецкой народной республике.

До этого командование ВСУ перебросило под Сумы подразделения запрещенного батальона имени Номана Челебиджихана.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.