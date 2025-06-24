Израиль совершил три этапа атак на территорию Ирана утром вторника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское государственное телевидение.
«Сионистский агрессор до 09:00 сегодняшнего дня (08:30 мск) в ходе трех этапов атаковал центры на территории Исламской Республики Иран», — сказано в сообщении телевидения Ирана.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».
При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.
Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».
Ранее в Израиле рассказали о планах на время перемирия с Ираном.