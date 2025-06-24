В Иране заявили о трех этапах атак Израиля по стране утром вторника

Израиль совершил три этапа атак на территорию Ирана утром вторника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское государственное телевидение.

«Сионистский агрессор до 09:00 сегодняшнего дня (08:30 мск) в ходе трех этапов атаковал центры на территории Исламской Республики Иран», — сказано в сообщении телевидения Ирана.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее в Израиле рассказали о планах на время перемирия с Ираном.