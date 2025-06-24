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В США высказались о вводе «Орешника» в серийное производство

MWM: ввод «Орешника» в серийное производство стал поворотным моментом
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@medvedev_telegram/Telegram

Ввод нового ракетного комплекса «Орешник» в серийное производство стал поворотным моментом. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для ракетных войск РФ , которые прежде состояли из систем малой дальности «Искандер-М» и межконтинентальной дальности «Сармат»», — говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что характеристики ракеты, продемонстрированные во время его первого применения в 2024 году, вызвали тревогу во многих странах Запада.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране разворачивается серийное производство ракетных комплексов средней дальности «Орешник».

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

Ранее военный эксперт рассказал, почему Россия не использует «Орешник» против Украины.

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