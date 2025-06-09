Военный эксперт рассказал, почему Россия не использует «Орешник» против Украины

Россия бережет ракеты «Орешник» для крупных наступательных операций, которые возможны против Украины в будущем. Такое мнение высказал руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в программе RTVI, говоря о том, почему российские войска не ударили «Орешником» в ответ на украинскую операцию «Паутина».

«Орешник» представляет собой баллистический комплекс средней дальности, при использовании которого необходимо уведомлять США, чтобы у американской стороны не сработала система предупреждения о ракетном нападении, рассказал эксперт.

По его словам, это позволяет украинской стороне заранее получать от Вашингтона информацию о готовящемся запуске.

Он также подчеркнул, что применение соответствующего комплекса на надземных объектах нерационально с учетом их высокой стоимости.

По мнению Михайлова, использование «Орешника» может оказаться необходимым в случае, если военная операция перерастет в глобальное противостояние.

«Может, не сегодня завтра придется задействовать более широкий потенциал наших вооружений. Поэтому «Орешник» прибережем для крупных наступательных операций. Мы пока их не проводим, пока не берем Киев, не берем Одессу, тем более не наступаем на европейские страны», — сказал руководитель бюро военно-политического анализа.

6 июня депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил мнение, что вероятность применения комплекса «Орешник» выросла после эскалации со стороны Украины.

Ранее украинский командир предложил разработать новый план ударов по территории России.