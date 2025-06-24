В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

На территории Северной Осетии объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета. Прошу сохранять спокойствие и отнестись к вводимым ограничениям с пониманием — это делается в целях безопасности», — написал глава республики.

Меняйло добавил, что оперативный штаб Северной Осетии продолжает свою работу.

До этого режим опасности атаки беспилотников объявили в Ивановской области. Местных жителей призвали сохранять бдительность и следить за новостями от оперативного штаба.

Утром 24 июня Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, попытки атак пришлись на шесть регионов. Больше всего (14) дронов сбили над Курской областью. Два летательных аппарата уничтожили над Московским регионом и по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Ранее дрон попал в многоэтажку в Подмосковье.