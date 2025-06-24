На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

Меняйло: беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии
close
Shutterstock/Ireshetnikov54

На территории Северной Осетии объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета. Прошу сохранять спокойствие и отнестись к вводимым ограничениям с пониманием — это делается в целях безопасности», — написал глава республики.

Меняйло добавил, что оперативный штаб Северной Осетии продолжает свою работу.

До этого режим опасности атаки беспилотников объявили в Ивановской области. Местных жителей призвали сохранять бдительность и следить за новостями от оперативного штаба.

Утром 24 июня Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, попытки атак пришлись на шесть регионов. Больше всего (14) дронов сбили над Курской областью. Два летательных аппарата уничтожили над Московским регионом и по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Ранее дрон попал в многоэтажку в Подмосковье.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами