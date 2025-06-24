В Ивановской области объявили режим опасности БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства области.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали сохранять бдительность и следить за новостями от оперативного штаба.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над регионами России.

В эту ночь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что беспилотный летательный аппарат ударил по многоквартирному дому на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Сватово при ударе дрона по автобусной остановке пострадали три человека.