Подпольщик Лебедев: нанесен по учебному центру операторов дронов ВСУ в Кременчуге

Российские военные нанесли удар по учебному центру операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременчуге Полтавской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Кременчугский аэродром на северной окраине города - замечены были БПЛА на реактивных двигателях, прилетело в учебный центр пилотов БПЛА», — заявил он.

Лебедев отметил, что удар был нанесен по складу горюче-смазочных материалов возле железнодорожной станции Крюков-на-Днепре. Координатор добавил, что в Кривом Роге Днепропетровской области ВС РФ атаковали цех сборки беспилотников и ремонтный цех для бронированной техники.

До этого военнослужащий с позывным «Валек» рассказал, что двое бойцов 36-й мотострелковой бригады «Восток» в донецком селе Запорожье в ближнем бою ликвидировали группу из четырех иностранных наемников.

По его словам, между ними произошла перестрелка, в ходе которой противники были уничтожены. После этого в районе начали работать артиллерийские подразделения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село Редкодуб в ДНР.