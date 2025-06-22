В Сватово при ударе дрона по автобусной остановке пострадали три человека

В городе Сватово Луганской народной республики беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в полдень атаковал автобусную остановку. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Пострадали три человека: два водителя «Луганского Автодора» и пассажир — пожилая женщина 1938 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавшие получили множественные осколочные ранения, их госпитализировали в местную больницу.

Также повреждения получил рейсовый автобус, добавили в правительстве ЛНР.

3 июня украинский дрон сбросил боеприпасы прямо на людей, которые стояли около магазина в городе Сватово в ЛНР. Тогда пострадали два человека. Еще один мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на легковую машину на трассе Старобельск — Сватово.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.