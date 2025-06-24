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Появились кадры, как две снайперские пули встретились и поразили бойца ВСУ

WarGonzo: пули снайперов ВС РФ встретились и поразили бойца ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В сети появилось видео, как две пули российских снайперов встретились и поразили бойца ВСУ. Видеозапись опубликовал Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.

«Это явно не удар пули о ветки и деревья – матрица прибора позволяет фиксировать сигнатуру таких попаданий. Выходит, что пуля вошла в пулю. В любом случае, такие выстрелы бывают раз на миллион», — сообщается в посте.

На записи, опубликованной Telegram-каналом, видны две «подсвеченные» тепловизором пули, выпущенные по украинскому бойцу.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что в ходе боевых действий за село Ступочки в Донецкой народной республике российские силовики уничтожили группу снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также РИА Новости сообщало, что Украинское командование на фоне острого дефицита обученных военных вынуждено направлять в бой спецназ, что приводит к серьезным потерям.

Ранее ВС России ударили по центру авиации ВСУ.

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