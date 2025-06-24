Украинское командование на фоне острого дефицита обученных военных вынуждено направлять в бой спецназ, что приводит к серьезным потерям. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, в районе Юнаковки в Сумской области активно задействован 6-й отдельный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс». Это элитное подразделение экстренно перебросили на передовую, но уже спустя неделю вывели из-за тяжелых потерь.

Источник отметил, что командование ВСУ все чаще использует даже наиболее подготовленные части в роли обычной пехоты. Это, по его мнению, приводит к быстрому ослаблению таких подразделений.

Накануне источники в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что украинское командование в спешке перебросило на Сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы сдержать наступление российских войск. По их данным, это подразделение было создано в прошлом году и на данный момент укомплектовано лишь на 30% по вооружению и на 70% по личному составу.

В пятницу, 20 июня, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сказал, что у России нет задачи забрать Сумы, но это не исключено. По словам политика, сейчас ВС РФ создают в Сумской области зону безопасности, глубина которой составляет от восьми до 12 км.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.