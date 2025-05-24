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В боях за Ступочки в ДНР ликвидировали группу украинских снайперов

Вооруженные силы РФ ликвидировали группу снайперов ВСУ в боях за Ступочки в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В ходе боевых действий за село Ступочки в Донецкой народной республике российские силовики уничтожили группу снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным ведомства, 6-я мотострелковая дивизия Южной группировки войск в ходе боев ликвидировала противоположную группировку. Сообщается, что в распоряжении ТАСС есть видеоматериалы, подтверждающие ликвидацию снайперов.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта. Военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области.

Взятие населенного пункта Отрадное в ДНР режет логистику украинских войск на территории Запорожской и Днепропетровской областей, считает источник ТАСС. По его словам, село Комар является последним крупным населенным пунктом на пути российской армии к Днепропетровской области.

Ранее боец ВС РФ раскрыл детали освобождения Отрадного в ДНР.

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