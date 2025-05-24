ВС России ударили по центру авиации ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по центрам сил специальных операций и авиации СБУ

Российские войска при помощи беспилотников и артиллерии ударили по украинскому центру сил специальных операций, а также центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Удар нанесен по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все удары достигли своих целей.

В российском ведомстве также заявили о массовом ударе по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Накануне в российском МИД заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Киева. Заявление было сделано после очередной массовой атаки на российские регионы беспилотниками ВСУ. Украинские БПЛА атаковали сразу несколько субъектов РФ, в том числе Москву и Подмосковье.

Ранее Медведев обвинил Европу в молчании по поводу ударов ВСУ по мирным объектам России.