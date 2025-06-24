В одном из регионов РФ объявили угрозу атаки БПЛА

В Тамбовской области объявили угрозу атаки беспилотников, сообщили в МЧС РФ.

«Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в ночь на 24 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по многоквартирному дому на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации беспилотников на подлете к столице силами российской противовоздушной обороны. Сообщения о двух сбитых беспилотниках появились в Telegram-канале чиновника в 2:00 и 2:10. По словам Собянина, на место падения обломков первого из дронов уже прибыли спасатели. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

12 июня президент России Владимир Путин сообщил, что российские силы ПВО с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».