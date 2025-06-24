В 2025 году в РФ вновь появятся Ленинградский и Московский военный округа

Путин: в 2025 году будут сформированы Московский и Ленинградский военные округа

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что в 2025 году будут вновь сформированы Московский и Ленинградский военные округа. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«В [2025] году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов», — поделился президент.

Также Путин напомнил, что в 2025 году появится новый род войск — войска беспилотных систем.

До этого статс-секретарь — замминистра обороны Российской Федерации Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа заявляла, что в России началась программа по запуску автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения (АИС ПСО) для военнослужащих и их семей.

Цивилева уточнила, что старт работы системы планируется во всех комиссариатах военных округов Российской Федерации.

Ранее Путин заявил, что правящие элиты на Западе превращают демократию в декорации.