Для военных создадут автоматизированную систему пенсионного и социального учета

В России началась программа по запуску автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения (АИС ПСО) для военнослужащих и их семей. Об этом сообщила статс-секретарь — замминистра обороны Российской Федерации Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа, передает министерство обороны РФ.

«Анна Цивилева заявила о начале программы», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что АИС ПСО позволит обеспечить автоматизацию процессов пенсионного обеспечения и ускорить процесс назначения и выплаты военным пенсионерам положенных видов пенсий, компенсаций и пособий.

Цивилева добавила, что старт работы системы планируется во всех комиссариатах военных округов Российской Федерации.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские власти постоянно думают о создании условий для самореализации участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что «это чрезвычайно важная задача».

Ранее Путин заявил, что правящие элиты на Западе превращают демократию в декорации.