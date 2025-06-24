Израиль сообщил о новом запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ: Иран в четвертый раз запустил ракеты по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о четвертом пуске ракет из Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал оборонного ведомства.

«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали следовать рекомендациям командования ЦАХАЛ.

До этого телеканал N12 сообщал, что десять человек пострадали при попадании иранской ракеты в 7-этажное здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля, троих спасти не удалось.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». Трамп также заявил, что перемирие будет «длиться вечно».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

Ранее МИД Катара осудил удар Ирана по военной базе США.