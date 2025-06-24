В Ираке в окрестностях военной базы прозвучали взрывы

Al Mayadeen: в окрестностях военной базы к северу от Багдада произошли взрывы

В окрестностях военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от столицы Ирака, произошли взрывы. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

По предварительной информации, причиной взрывов стала атака, совершенная неизвестным беспилотным летательным аппаратом.

24 июня сообщалось, что в Тегеране и других районах Ирана произошли взрывы.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном. По его словам, перемирие вступит в силу спустя 6–12 часов, то есть после завершения своих военных миссий ВС Ирана и Израиля. При этом в Иране заявили, что приглашений по прекращению огня не получали.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3». В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Были разрушены многоквартирные дома.

Ранее Трамп поблагодарил Иран после атак на военные базы США.