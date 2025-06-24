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Украинские войска продолжают попытки атаковать Запорожскую АЭС

Директор ЗАЭЗ: ВСУ продолжают попытки атаковать объекты станции
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РИА Новости

Украинская армия продолжает попытки атаковать объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом РИА Новости сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, ситуация вокруг АЭС остается все так же тревожно напряженной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не снижают своей активности и повторяют попытки атаковать объекты станции и территорию расположенного рядом с ней города Энергодара.

23 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ЗАЭС будет подключена к российской энергосистеме после прекращения военного конфликта и при отсутствии рисков обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность украинской армии к атакам на Запорожскую АЭС является частью политической игры.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.

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