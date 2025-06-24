В Колумбии освободили захваченных повстанцами военных

Колумбийская армия и полиция провели операцию по освобождению ранее захваченных 57 военнослужащих. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает 3-я дивизия армии Колумбии.

Операция, в ходе которой все захваченные военные были освобождены, прошла в сельской зоне муниципалитета Эль-Тамбо департамента Каука на юго-западе страны. Также были задержаны участники похищения, входящие в повстанческую группировку «Карлос Патиньо».

В настоящее время военные и полицейские продолжают проводить антиповстанческую операцию в районе каньона Микай.

23 июня сообщалось, что колумбийские повстанцы захватили и удерживают четверых офицеров и 53 солдата национальных вооруженных сил.

30 мая стало известно, что неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука.

В марте колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) попыталась подорвать нефтепровод в департаменте Араука, расположенном на границе с Венесуэлой.

Ранее власти Колумбии приостановили переговоры с повстанцами после нападения на военную базу.